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Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Зеленский рассказал Байдену по телефону о готовности к диалогу с Путиным
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден в ходе телефонных переговоров согласовали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.

Зеленский поблагодарил Байдена за «последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе». Лидеры стран также согласовали позиции по дальнейшим действиям в этом вопросе. Кроме того, президент Украины рассказал Байдену по телефону о готовности к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах», — подчеркнули в пресс-службе политика.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Байденом. Он сообщил, что диалог длился полтора часа. «Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным», — добавил лидер Украины.

Переговоры Байдена и Зеленского проходили по защищенной телефонной связи. Беседа лидеров началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 мск).

7 декабря состоялись переговоры Путина и Байдена по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Лидеры стран также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Марина Совина
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