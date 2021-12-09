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Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Президент Украины Зеленский обсудил с лидером США Байденом Донбасс и реформы в стране

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом обсудил его разговор с главой РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и реформы на Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США, — прим. "Ленты.ру"). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным», — написал украинский лидер.

Переговоры Байдена и Зеленского продлились 1,5 часа. В частности, лидеры обсудили возможность вступления Украины в НАТО. Байден подчеркнул, что это решение зависит только от желания граждан страны и членов Североатлантического альянса.

Переговоры Байдена и Зеленского проходили по защищенной телефонной связи. Беседа лидеров началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 мск).

До этого, 7 декабря, Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Марина Совина
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