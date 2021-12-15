Зеленский захотел использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский решил воспользоваться ситуацией с газопроводом «Северный поток-2» ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Я бы благодаря такому инструменту ("Северному потоку-2",— прим. "Ленты.ру") мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право», — пожелал украинский лидер.

При этом Зеленский на брифинге в Брюсселе выразил сомнение, что Путин его услышит.

В ноябре Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.