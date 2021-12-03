Украина, Литва и Польша призвали ужесточить санкции против России

Украина, Литва и Польша призвали международное сообщество ужесточить санкции против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

В документе отмечается, что президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Наусед, Анджей Дуда и Владимир Зеленский заявили о «продолжающейся агрессии против Украины» со стороны России. Также лидеры стран призвали РФ к деэскалации и «выводу войск с украинских границ и временно оккупированных территорий».

Материалы по теме «Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола? Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?

Помимо прочего, Науседа, Дуда и Зеленский выразили обеспокоенность из-за российского газопровода «Северный поток-2». Они отметили, что проект якобы является угрозой для европейской безопасности. Президенты договорились противостоять «монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент».

Кроме того, главы Литвы и Польши подтвердили поддержку членства Украины в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. «Президенты Украины, Литвы и Польши подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника. Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — говорится в тексте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет ответные меры в случае введения новых санкций со стороны США. При этом глава ведомства не сообщил, какая именно реакция последует со стороны России. «Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать», — пообещал министр. По его мнению, русофобские настроения в НАТО и ЕС не позволяют западным государствам отойти от конфронтации и заняться важными делами.