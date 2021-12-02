Лавров пообещал отреагировать в случае введения новых санкций США

Глава МИД России Лавров: мы отреагируем, если от США последуют новые санкции

Москва предпримет ответные меры в случае введения новых санкций со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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«Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать», — пообещал глава МИД. При этом он не уточнил, какая именно реакция российской стороны последует. По мнению Лаврова, русофобские настроения НАТО и Евросоюзе не позволяют западным странам отойти от конфронтации и заняться важными делами.

Дипломат отказался гадать, на какие шаги в отношении России пойдет Запад. Он отметил, что санкции — это нелегитимная односторонняя мера и тупиковый путь, который обернется против тех, кто его инициировал. «Наши западные коллеги абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способности креативно искать баланс интересов», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что правительство США захватило и держит под контролем дипломатическую собственность российского посольства в Вашингтоне. Он также отметил, что сотрудников посольства не допускают к рабочим местам, чтобы они могли понять, «что там сейчас происходит».