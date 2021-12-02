Лавров заявил о захвате российской дипсобственности в США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство США захватило дипломатическую собственность российского посольства в Вашингтоне. Его слова передает РИА Новости.
«Абсолютно неприемлемо и нарушает все мыслимые дипломатические каноны и конвенции то, что американцы захватили и держат под контролем нашу дипломатическую собственность», — заявил российский министр. Он также отметил, что сотрудников посольства не допускают к рабочим местам, чтобы они могли понять, «что там сейчас происходит».
Ранее глава МИД России в переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Москва и Вашингтон могут быстро решить проблему с функционированием посольств обеих стран. Он отметил, что Кремль посылает сигнал Белому дому о возможности договориться по этому вопросу.
1 декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в январе и в июне 2022 года 54 работника российского диппредставительства вернутся из Вашингтона в Россию. По словам Антонова, у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, их детям не выдают визы. По его словам, власти США отказываются от какого-либо диалога.
В ответ на это МИД России обязал сотрудников американского посольства, которые находятся на российской территории более трех лет, покинуть страну. Улететь в США работники американского дипкорпуса должны будут до 31 января 2022 года.