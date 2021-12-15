Зеленский решил отдать США главную роль в урегулировании конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский решил, что хотел бы отдать США главную роль, а не эпизодическую, в вопросе разрешения ситуации в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

«Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее», — заявил украинский лидер. По его словам, он рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль.

«Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую, в мирном урегулировании», —сказал Зеленский.

9 декабря Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом обсудил вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также реформы на Украине и помощь стране. Украинский президент поблагодарил Байдена за «последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.