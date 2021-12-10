Зеленский и Байден обсудили помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также реформы на Украине и помощь стране, пишет РИА Новости.

Украинский президент поблагодарил Байдена за «последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе». Главы двух государств в том числе согласовали свои дальнейшие действия в этих вопроса.

Также в пресс-службе офиса украинского лидера отметили, что Зеленский заявил Байдену о готовности к диалогу с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского

«Нормандский формат»

В ходе беседы Байден заявил Зеленскому, что он поддерживает «нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам представителя американской администрации, в ближайшее время Вашингтон собирается провести консультации с союзниками и Россией относительно вопросов безопасности в Европе «в поисках пути вперед».

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать «нормандский формат» и усилия по выполнению минских соглашений, включая нашу поддержку этого процесса, который возглавляют наши союзники Франция и Германия Представитель американской администрации

Санкции против России

После разговора Байдена и Зеленского глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что американский лидер пообещал своему украинскому коллеге ввести санкции против России в случае агрессии.

По его словам, Байден «откровенно сказал» и предупредил Путина обо всех последствиях, если Москва примет решение «об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины».

Ермак подчеркнул, что президент США в том числе заверил Зеленского в предоставлении необходимой помощи, чтобы Киев мог дать отпор внешней агрессии.

Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время Андрей Ермак Глава офиса президента Украины

Переговоры Байдена и Зеленского продлились 1,5 часа 9 декабря. Беседа лидеров началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 по московскому) по защищенной телефонной связи. В офисе президента Украины заявили, что лидеры двух стран в том числе обсудили возможность вступления Украины в НАТО. Байден отметил в ходе диалога, что это решение зависит только от желания граждан страны и членов Североатлантического альянса.