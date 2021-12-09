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США пообещали Украине ввести санкции против России в случае агрессии

Офис президента Украины: США заверили Киев, что введут санкции против РФ при агрессии
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1» заявил о том, что американский лидер Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ввести санкции против России в случае агрессии. Его слова приводил РИА Новости.

По его словам, президент США «откровенно сказал» и предупредил главу российского государства Владимира Путина обо всех последствиях, если Москва примет решение «об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины».

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Ермак добавил, что Байден также заверил Зеленского в предоставлении необходимой помощи, чтобы Киев мог дать отпор внешней агрессии.

«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», — заключил он.

Ранее Ермак заявил о том, что Киев готов выполнять обещания по поводу полного прекращения огня в Донбассе. Он отметил, что соглашение было достигнуто в 2020 году, но работало всего несколько месяцев, и потом начались нарушения, которые достигли большого размаха.

Марина Совина
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