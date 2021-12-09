Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина заявила о готовности полностью прекратить огонь в Донбассе

Глава офиса президента Украины Ермак: Киев готов выполнять обещания по прекращению огня
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1» заявил о том, что Киев готов выполнять обещания по поводу полного прекращения огня в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что соглашение было достигнуто в 2020 году, но работало всего несколько месяцев.

«Потом начались нарушения, которые достигли больших размахов, и говорить о полном прекращении огня — это нонсенс. Хотя Украина готова выполнять обязанности, о которых мы договорились», — подчеркнул Ермак.

Ранее постпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов назвал «грубой имитацией» переговоры Киева по Донбассу. Он подчеркнул, что Украина уклоняется от практических решений по установлению перемирия. По его словам, украинская делегация на встрече 9 декабря вновь продемонстрировала свою несостоятельность.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Корабль ВМС Украины приблизился к границам России у Керченского пролива
Раскрыто число украинских истребителей
Киев прокомментировал нахождение украинского корабля в Керченском проливе
В Москве водитель BMW насмерть сбил пожилого пешехода
Иммунолог объяснил способность коронавируса прятаться в организме части людей
Эпидемиолог рассказал о способе избежать тяжелое течение коронавируса
США пообещали Украине ввести санкции против России в случае агрессии
В США раскрыли подробности о переговорах Байдена и Путина
Зеленский рассказал о разговоре с Байденом
Путин заявил о желании НАТО превратить Россию в «Московию»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter