Украина заявила о готовности полностью прекратить огонь в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1» заявил о том, что Киев готов выполнять обещания по поводу полного прекращения огня в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что соглашение было достигнуто в 2020 году, но работало всего несколько месяцев.

«Потом начались нарушения, которые достигли больших размахов, и говорить о полном прекращении огня — это нонсенс. Хотя Украина готова выполнять обязанности, о которых мы договорились», — подчеркнул Ермак.

Ранее постпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов назвал «грубой имитацией» переговоры Киева по Донбассу. Он подчеркнул, что Украина уклоняется от практических решений по установлению перемирия. По его словам, украинская делегация на встрече 9 декабря вновь продемонстрировала свою несостоятельность.

