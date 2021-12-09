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В России сочли «грубой имитацией» переговоры Киева по Донбассу

Постпред РФ Грызлов: Украина уклоняется от практических решений по перемирию в Донбассе
Борис Грызлов

Борис Грызлов. Фото: State Duma Russia/ Globallookpress.com

Постпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов счел «грубой имитацией» переговоры Киева по Донбассу. Он подчеркнул, что Украина уклоняется от практических решений по установлению перемирия, передает РИА Новости.

«Представители Киева продолжили грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо практических решений по актуальным вызовам соблюдения перемирия», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что украинская делегация на встрече 9 декабря вновь продемонстрировала свою несостоятельность.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что прошедшая в среду, 8 декабря, видеоконференция Трехсторонней контактной группы по Донбассу завершилась без каких-либо результатов. По его словам, прошедшие переговоры контактной группы длились «беспрецедентно долго» и оказались безрезультатными.

Марина Совина
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