В ЛНР заявили о безрезультативности переговоров по Донбассу

Прошедшая в среду, 8 декабря, видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу завершилась без каких-либо результатов. Об этом заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), ее полпред в ТКГ, Владислав Дейнего, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, прошедшие переговоры контактной группы длились «беспрецедентно долго» и оказались безрезультатными. «Украинская делегация продолжила попытки имитировать стремление к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, но реального мандата на практические шаги, видимо, не имела», — пояснил Дейнего.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что особенно это было заметно по обсуждению механизма обеспечения перемирия в регионе. Он рассказал, что в ходе данного диалога представители Киева брали несколько пауз для консультаций, однако в итоге восьмичасовое обсуждение свелось не к «практическим предложениям», а к «пустым декларациям».

Ранее полпред России в ТКГ по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в отказе от согласования особенностей будущего статуса региона с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он отметил, что Киев также оказался не готов подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок.