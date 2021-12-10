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Байден в беседе с Зеленским поддержал «нормандский формат»

Президент США Байден заявил Зеленскому, что поддерживает «нормандский формат»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Doug Mills/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает «нормандский формат» урегулирования в Донбассе, об этом сообщила представитель американской администрации после переговоров двух глав государств. Ее слова приводит ТАСС.

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«Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать "нормандский формат" и усилия по выполнению минских соглашений, включая нашу поддержку этого процесса, который возглавляют наши союзники Франция и Германия», — указала чиновница.

По ее словам, США также планируют в ближайшие дни провести консультации с союзниками и Россией относительно вопросов безопасности в Европе «в поисках пути вперед».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс раскрыл подробности о переговорах президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что в ходе беседы не были заключены никакие соглашения. Представитель ведомства также заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают с Россией вопрос о границах Украины и путях ее развития.

Марина Совина
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