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В США раскрыли подробности о переговорах Байдена и Путина

Госдеп: президент Байден на переговорах с Путиным не заключал сделок и не делал уступок
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс раскрыл подробности о переговорах президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что в ходе беседы не были заключены никакие соглашения, сообщает РИА Новости.

«Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений», — ответил Прайс на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Госдепа также заявил, что США не рассматривают с Россией вопрос о границах Украины и путях ее развития. «Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-либо судьбы», — подчеркнул Прайс. Он добавил, что США не обсуждают никакие ситуации по Украине без ее участия.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи, беседа длилась два часа. Наибольшее внимание в ходе общения лидеры уделили ситуации вокруг Украины. Они также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Марина Совина
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