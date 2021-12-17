На выставке в Ярославском музее-заповеднике представят экспонаты из 11 музеев. Об этом сообщает «Ярославский Регион».

Уточняется, что экспозиция «Семь шагов к ярославской мечте» приурочена к 85-летию региона. В нее войдут работы из таких учреждений, как Музей истории города Ярославля, Центр развития и сохранения культуры Большесельского района, Брейтовский народный краеведческий музей, Историко-краеведческий музей имени Шарапова Даниловского района, Любимский историко-краеведческий музей, Этнографический музей кацкарей Мышкинского района, Некоузский историко-краеведческий музей, Некрасовский районный краеведческий музей, Музей леса и краеведения Первомайского района, музейно-выставочный центр «Борисоглебская сторона» Тутаевского района и Пошехонский народный музей.

«На этой выставке-путешествии посетители смогут понять, о чем мечтали жители нескольких уездов Ярославской губернии на рубеже XIX — XX веков. Существует ли сейчас "ярославский характер"? Изменились ли ценности, направляющие нашу жизнь, за сто лет? В качестве героев — как собирательные образы ярославцев, живших в разные исторические периоды, так и подлинные исторические лица», — отметила директор департамента культуры Марина Васильева.

В рамках проекта также пройдут Дни музеев, которые позволят каждому участнику проекта провести свою презентацию. Экспозиция будет работать до 22 февраля.