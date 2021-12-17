Суд арестовал российского ректора по делу о хищении 1,5 миллиона рублей

Суд арестовал ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца по делу о хищении 1,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемый отправлен в СИЗО на время расследования уголовного дела о присвоении и растрате денежных средств возглавляемого им учебного заведения. Следователи полагают, что около 800 тысяч рублей были переведены на счета аффилированной фирмы за якобы выполненные ремонтные работы.

Кроме того, фирма получила 600 тысяч рублей за установленное в доме ректора Смоленского госуниверситета дорогой сантехники. В отношении россиянина расследуется уголовное дело по статье 160 («Присвоение и растрата») УК РФ.

16 декабря сообщалось, что вместе с ректором вуза был задержан и директор структурного подразделения. По месту их жительства и работы были проведены обыски. Обвиняемых допросили.