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Российского ректора задержали по делу о хищении денег

В Смоленске ректора вуза обвинили в хищении более 1,5 миллиона рублей

Фото: СК РФ по Смоленской области

В Смоленске следователи задержали ректора одного из городских вузов и директора структурного подразделения по делу о хищении более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в период с июня 2020 года по июнь 2021 года задержанные похитили денежные средства учреждения, им предъявлены обвинения.

По месту их жительства и работы проведены обыски. Следователи проводят допросы обвиняемых. Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Отмечалось, что в деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

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Анна Филипенко
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