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Россиянам рассказали о необходимых после перенесения COVID-19 анализах

Врач Исаев: после перенесенного COVID-19 россиянам следует сдать анализы на гемостаз

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

После перенесенного COVID-19 россиянам следует сдать анализы на гемостаз и проверить скорость распада тромбов и пройти биохимические скрининги, это необходимо для предупреждения тяжелых последствий, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Врач пояснил, что после коронавируса в большинстве случаев у пациентов нарушаются обменные процессы, больше остальных органов страдают печень и почки. По словам Исаева, на фоне заражения могут возникнуть миокардиты.

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В связи с этим медик рекомендовал переболевшим проверить такие показатели как АЛТ, АСТ — это маркеры как гепатита, так и миокардита. Чтобы не допустить развитие миокардита следят за ферментом ЛДГ (лактатдегидрогеназов). Функцию почек можно проверить по уровню мочевины и креатинина.

Коронавирусная инфекция заметно истощает резерв микроэлементов, которые участвуют в иммунной функции — железа, цинка, меди. По этой причине необходимо проверять данные показатели, поскольку они вырабатывают лейкоциты, которые препятствуют попаданию вирусов в человеческий организм, подчеркнул Исаев.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев сообщил, что переболевшие новым штаммом коронавируса будут еще какое-то время чувствовать себя неважно — в первую очередь пострадают сосуды.

К другим последствиям перенесенного коронавируса он отнес повышенную утомляемость, боль в суставах, головную боль. По мнению специалиста, эти недуги могут сохраняться несколько месяцев.

Анна Щербакова
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