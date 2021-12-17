Россию назвали привлекательной для вложений американцев

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в интервью «Ленте.ру» назвал Россию привлекательным направлением для вложений американских инвесторов.

«Российский рынок очень интересен из-за повышенной доходности, которая становится возможной из-за высокого геополитического риска», — отметил Родзянко.

По его словам, уголовные процессы наподобие того, что проводился над основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви, не отпугивают инвесторов из США, как было и в случае с Калви: «Думаю, рынок реагировал не на его ситуацию. Как говорят в России, не благодаря, а вопреки».

При этом Родзянко признал, что политическая ситуация в России и давление со стороны правоохранительных органов создают дополнительные риски для инвесторов, в том числе из США: «Они, конечно, создают дополнительный риск. Если вы работаете с частным капиталом, инвестируете в стартапы, нужно понимать, что вы сталкиваетесь не только с бизнес-рисками. Вы несете еще и личные риски попасть под разборку с участием правоохранительных органов».

Майкл Калви, основавший Baring Vostok в 1994 году, был задержан и обвинен в мошенничестве в начале 2019 года. По версии следствия, он убедил руководство банка «Восточный» принять от Первого коллекторского бюро (обе компании принадлежали на тот момент фонду) в качестве платежа по выданному кредиту акции компании IFTG, стоимость которых была намного ниже обязательств Первого коллекторского бюро. В 2021-м Калви был приговорен к 5,5 года условно.

Родзянко возглавляет Американскую торговую палату в России, отвечающую за поддержку американского бизнеса и связи с его российскими партнерами, с 2013 года. До этого он работал в американских и российских инвестбанках, в частности, возглавлял российский филиал JPMorgan.