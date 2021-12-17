Сообщение об остановке COVID-19 в Бангладеш без вакцинирования оказалось фейком

22 ноября на сайте And Magazine вышла статья бывшего офицера ЦРУ Чарльза Фаддиса. В материале «Почему весь Бангладеш не вымер» Фаддис написал, что 21 ноября в стране зафиксировали нулевое количество смертей за сутки. При этом вакцину на тот момент получили только 21 процент от всего населения. Однако часть его слов и выводы оказались фейком и не подтвердились.

В материале «Почему весь Бангладеш не вымер» Фаддис сравнивал страну преимущественно с Германией. Он говорил, что около 79 процентов немцев уже вакцинированы, однако число заболеваний COVID-19 продолжает расти. «Все меры изоляции, социального дистанцирования и вакцинации провалились», — писал бывший агент ЦРУ. По его мнению, пандемия закончится, когда достаточное количество людей в каждой стране переболеет и приобретет естественный иммунитет.

Переведенные отрывки статьи получили вирусную популярность в интернете. Сначала слова бывшего агента ЦРУ перепечатали другие иностранные СМИ (например, GreatGameIndia). Затем речь Фаддиса увидели и российские пользователи. Переведенный и отредактированный фрагмент статьи начали публиковать во «ВКонтакте».

Познания Фаддиса в области иммунологии вызывают сомнения. В частности, ничего не известно о медицинском образовании бывшего офицера ЦРУ .

Часть озвученной Фаддисом информации не соответствует действительности. В конце ноября СМИ писали, что первую дозу вакцины получили как минимум 58,87 миллиона жителей Бангладеш, при этом население страны составляет 165,7 миллиона. То есть на тот момент привилась почти треть населения страны.

Спад заболеваемости произошел вскоре после большой волны. Летом в Бангладеш выявляли по 10-16 тысяч заражений коронавирусом ежедневно (об этом говорит статистика на сайте Google). За все время COVID-19 унес жизни более 28 тысяч бангладешцев.

Журналисты «Синьхуа новости» отмечают, что суточный рост заболеваемости снизился во многом благодаря поддержке Китая, который поставил в страну несколько крупных партий вакцины Sinovac Biotech на безвозмездной основе. Советник бангладешского Минздрава Муштук Хусайн сказал, что Китай оказал госудасрству огромную помощь в обеспечении низкой смертности от COVID-19.

Несмотря на помощь из-за рубежа и временный низкий уровень смертности, в Бангладеш продолжают разрабатывать собственную вакцину. В конце ноября она уже получила разрешения на испытания.

Согласно официальной статистике, в декабре жители Бангладеш продолжают заражаться COVID-19. В среднем каждый день выявляют по 250 новых случаев заболеваний. При этом ежедневно умирает по несколько человек.

