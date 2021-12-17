Российский экономист предсказал рост цен по мармеладным мишкам

Экономисту Александру Абрамову удалось составить более точный, чем у Центробанка, прогноз инфляции в России. Прийти к достаточно достоверным показателям специалисту по финансовым рынкам университета РАНХиГС удалось благодаря регулярному мониторингу цен на мармеладных мишек и 11 других продуктов питания. Об этом сообщает Bloomberg.

Экономист собирает данные о посещениях местных супермаркетов и не корректирует их с учетом сезонности и других факторов. В свою потребительскую корзину, цены на которую он отслеживал с 2015 года, Абрамов включил хлеб, молоко и курицу, а также импортных мармеладных мишек. Последние были добавлены в список для того, чтобы наглядно отразить влияние обменного курса на их стоимость. Полученную подборку цен, которая регулярно обновляется, профессор назвал «индексом Абрамова». Экономист отметил, что его индекс цен« балансирует между ожиданиями и официальными данными, он очень волатильный».

Результаты наблюдений показали, что цены начали расти в прошлом году сразу после того, как Центробанк начал снижать процентные ставки. Кроме того, Абрамов обнаружил, что в ноябре 2021 года инфляция достигла нового максимума и составила 26,1 процента вместо официальных 8,4 процента. Экономист подытожил, что осенние месяцы характеризовались резкими и устойчивыми увеличениями цен и пока нет тенденции к их снижению.

Абрамов признает, что его исследование не является научным. Несмотря на отсутствие статистической точности данных, его результаты привлекли внимание специалистов, которые стремятся выяснить, куда движется рост цен, достигший своего шестилетнего максимума. «Это простое и четкое отражение того, что происходит сейчас. Результаты Абрамова отражают реальную ситуацию лучше усредненных и сглаженных показателей властей», — говорит Олег Вьюгин, бывший заместитель председателя Центробанка.

Официальный прогноз Центробанка по инфляции за 2021 год составляет 7,4-7,9 процентов, Минэкономразвития предлагает аналогичную цифру в 7,4 процента. При этом целевой уровень по инфляции у Центробанка составляет лишь 4 процентов годовых. Чтобы ему соответствовать, 17 декабря 2021 года организация подняла ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5 процентов.