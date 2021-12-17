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Московская биржа провела ребрендинг

Московская биржа обновила логотип и фирменные цвета

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московская биржа обновила торговый знак, логотип и фирменные цвета, передает корреспондент «Ленты.ру» с презентации нового корпоративного бренда.

Новый бренд Московской биржи — MOEX Group, представляющий собой сокращение от Moscow Exchange и соответствующий тикеру площадки, ее обозначению в торговых системах. Логотип представляет собой два объединенных прямоугольника, символизирующих ступени, ведущие вверх.

С проведенным ребрендингом изменились фирменные цвета. По словам управляющего директора по маркетингу и клиентскому сервису биржи Ирины Лебедевой, красный цвет стал более ярким и насыщенным, что отражает современные тенденции.

Ребрендинг посвящен 30-летию Московской биржи. В нынешнем виде она была образована в 2011 году в результате слияния Московской международной межбанковской биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС). На сегодняшний день является крупнейшей торговой площадкой России, также в ее структуру входят Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), отвечающие за учет активов и расчеты между участниками торгов.

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Платон Щукин
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