Московская биржа провела ребрендинг

Московская биржа обновила торговый знак, логотип и фирменные цвета, передает корреспондент «Ленты.ру» с презентации нового корпоративного бренда.

Новый бренд Московской биржи — MOEX Group, представляющий собой сокращение от Moscow Exchange и соответствующий тикеру площадки, ее обозначению в торговых системах. Логотип представляет собой два объединенных прямоугольника, символизирующих ступени, ведущие вверх.

С проведенным ребрендингом изменились фирменные цвета. По словам управляющего директора по маркетингу и клиентскому сервису биржи Ирины Лебедевой, красный цвет стал более ярким и насыщенным, что отражает современные тенденции.

Ребрендинг посвящен 30-летию Московской биржи. В нынешнем виде она была образована в 2011 году в результате слияния Московской международной межбанковской биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС). На сегодняшний день является крупнейшей торговой площадкой России, также в ее структуру входят Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), отвечающие за учет активов и расчеты между участниками торгов.