Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бузову подняли на смех за головной убор на новом фото

Ольга Бузова посетила премьеру фильма «Елки-8» в головном уборе в виде крупного банта

Фото: @buzova86

Российская певица Ольга Бузова посетила премьеру фильма «Елки-8» в необычном аксессуаре и вызвала недоумение в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость пришла на мероприятие в черном облегающем платье длины миди с декольте и небольшим вырезом под грудью, а также туфлях на каблуках такого же цвета. Свой образ Бузова дополнила головным убором в виде крупного банта. Ее волосы собраны в хвост, а на губы нанесена красная помада. «Она умела привлечь внимание», — подписала певица пост, который набрал 127 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать новый образ звезды и подняли на смех габариты ее аксессуара в комментариях. «Когда донашиваешь шапку за старшей сестрой», «С таким бантом как бы голова под его тяжестью не отвалилась», «А что только бант? Нужно было и елку поставить», «Пасхальный кролик что ли?», «Та самая вишенка на торте», — шутили они.

В ноябре пользователи сети не узнали Ольгу Бузову на новой фотографии. Певица снялась в вечернем платье длины макси черного цвета с ярким мейкапом и красной помадой на губах. Юзеры обратили внимание на изменения во внешнем виде ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Евросоюз продлил санкции против России
Названы самые популярные страны для вакцинных туров
Россияне заинтересовались маленькими квартирами
Бузову подняли на смех за головной убор на новом фото
Россия поборется за подключение Афганистана к SWIFT
В Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза
Популярную в Махачкале гадалку убили 12 ударами ножа
Финал «Мисс Мира» перенесли в последний момент из-за заражений участниц COVID-19
В Великобритании выявили рекордное за два года число заражений коронавирусом
Россия не станет поставлять оружие талибам
Греция снова ослабила ограничения для российских туристов
Введенный после аварии на «Листвяжной» в Кузбассе режим ЧС отменен
Парень узнал неожиданную правду о родителях матери и перестал общаться с ними
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter