Бузову подняли на смех за головной убор на новом фото

Российская певица Ольга Бузова посетила премьеру фильма «Елки-8» в необычном аксессуаре и вызвала недоумение в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость пришла на мероприятие в черном облегающем платье длины миди с декольте и небольшим вырезом под грудью, а также туфлях на каблуках такого же цвета. Свой образ Бузова дополнила головным убором в виде крупного банта. Ее волосы собраны в хвост, а на губы нанесена красная помада. «Она умела привлечь внимание», — подписала певица пост, который набрал 127 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать новый образ звезды и подняли на смех габариты ее аксессуара в комментариях. «Когда донашиваешь шапку за старшей сестрой», «С таким бантом как бы голова под его тяжестью не отвалилась», «А что только бант? Нужно было и елку поставить», «Пасхальный кролик что ли?», «Та самая вишенка на торте», — шутили они.

В ноябре пользователи сети не узнали Ольгу Бузову на новой фотографии. Певица снялась в вечернем платье длины макси черного цвета с ярким мейкапом и красной помадой на губах. Юзеры обратили внимание на изменения во внешнем виде ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.