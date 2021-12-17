В Совфеде спрогнозировали срок снятия экономических санкций с России

Член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков предположил, когда с России будут сняты экономические санкции. По его мнению, для того, чтобы это случилось, должно произойти нечто экстраординарное. Об этом сенатор сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Продленные Евросоюзом санкции не окажут большого влияния на Россию, отметил Цеков. В этих мерах даже есть плюсы, заявил он. Благодаря санкциям Россия смогла превратиться из страны-импортера в страну-экспортер. «Нет худа без добра. Это будет продолжаться из года в год, продолжаться под лживым предлогом, что Россия не соблюдает минские договоренности. А то, что они не соблюдают, они на этом внимания не акцентируют», — резюмировал сенатор.

Российский политик отметил, что в конце концов санкции против России могут обернуться против Евросоюза и оказаться для них пагубными. «Мы ориентируемся в своей работе на другие страны. На страны юго-восточной Азии, на страны Средней Азии, укрепляем наш евразийский союз. То есть мы развиваемся в условиях санкционного режима», — подчеркнул Цеков.

По его предположению, наложенные на Россию санкции в ближайшее время не снимут. «Что-то должно такое произойти, что все должны поумнеть, и тогда они прекратятся. Вряд ли это случится в ближайшее время», — считает член профильного комитета Совфеда.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена призывает партнеров из Европейского союза доработать более широкий пакет санкций против российских банков и энергетических компаний в случае возможного вторжения России на Украину. По данным Bloomberg, новые ограничения могут затронуть оборонные компании, а также энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт. Помимо этого, действие санкций распространится на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT.