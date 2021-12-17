Сумку Chanel из поместья Карла Лагерфельда продали за рекордную цену

На аукционе Sotheby’s в Париже, где были представлены лоты из поместья модельера Карла Лагерфельда, продали сумку модного дома Chanel за рекордную цену. Об этом сообщает WWD.

Так, речь идет о черной сумке-тоут из кожи крокодила 2010 года, которую Лагерфельд носил почти ежедневно. Ее итоговая стоимость составила 94 500 евро (7,9 миллиона рублей). Помимо этого, на аукционе за 375 500 евро (31,4 миллиона рублей) приобрели предмет интерьера Лагерфельда — зеркало Miroir Soleil Noir дизайнера Мартина Секели 2007 года.

Известно, что аукцион стартовал 6 декабря. С тех пор с молотка ушли предметы из личной коллекции модельера на сумму 6,2 миллиона евро (примерно 518 миллионов рублей).

19 февраля 2019 года немецкий дизайнер Карл Лагерфельд скончался в парижской больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Он работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.