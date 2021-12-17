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В России нашли «новую нефть»

Глава «Газпром нефти» заявил, что в РФ может появиться новая сравнимая с нефтяной отрасль
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: пресс-служба «Газпром-нефть»

В России может появиться новая отрасль, по масштабу сравнимая с нефтяной, спрогнозировал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Его заявления приводит РИА Новости.

Речь идет об оказании услуги по захоронению углекислого газа — его можно закачивать в нефтегазовые пласты. Такое направление обладает большим экспортным потенциалом, находит Дюков.

В настоящее время «Газпром нефть» работает над пилотным проектом по улавливанию и хранению углекислого газа, который планируется реализовать в Оренбургской области в 2022 году. На первом этапе мощность составит миллион тонн углекислого газа в год, потенциал его резервуаров до 50 миллионов тонн. Инвестиции достигнут 30 миллиардов рублей.

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Однако, пояснил глава компании, остается еще ряд вопросов, связанных с регулированием, разработкой экономической модели и того, как именно в проекте будет участвовать государство. Нормативной базы, которая бы предписывала правила работы для сектора, пока что нет. «Надеюсь, что в ближайшее время будет создана рабочая группа и какой-то орган при правительстве, которые совместно с бизнесом будут заниматься вопросами разработки нормативной базы, в том числе экономических стимулов», — отметил Дюков.

В августе о запуске проекта по закачке СО2 в отработанные углеводородные месторождения на шельфе Северного моря сообщили консорциум проекта Greensand по улавливанию и хранению углерода в Дании вместе с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea, главным партнером российского «Газпрома» в Германии. При этом в Wintershall Dea задумываются над тем, чтобы в будущем развивать такие проекты в сотрудничестве с российскими предприятиями. Россия, как и другие страны, чья экономика связана с экспортом нефти и газа, должна быть заинтересована в развитии подобных технологий, указывал старший директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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Платон Щукин
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