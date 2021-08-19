Немецкий партнер «Газпрома» задумался о помощи российской экономике

Консорциум проекта Greensand по улавливанию и хранению углерода в Дании вместе с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea, главным партнером российского «Газпрома» в Германии — сообщили о запуске проекта по закачке СО2 в отработанные углеводородные месторождения на шельфе Северного моря к концу следующего года, пишут «Ведомости».

Предполагается, что мощность хранилища к 2030 году достигнет восьми миллионов тонн в год, что эквивалентно четверти всех выбросов двуокиси углерода в Дании. Сейчас старт дан в пилотном режиме, чтобы показать возможность экономически эффективного и экологически безопасного хранения СО2 в пластах шельфового месторождения. Однако в случае успеха проект может быть масштабирован. По мнению консультанта Vygon Consulting Никиты Зотова, к концу десятилетия инвестиции могут составить 1,3 миллиарда евро.

В Wintershall Dea, по словам представителя компании, также задумываются над тем, чтобы в будущем развивать такие проекты в сотрудничестве с российскими предприятиями. Старший директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что Россия, как и другие страны, чья экономика связана с экспортом нефти и газа, должна быть заинтересована в развитии подобных технологий. Если они будут распространены в глобальном масштабе, то спрос на углеводороды упадет не так сильно, как в том случае, если выбросы будут снижаться только из-за перехода к альтернативной энергетике, считает специалист. Поддержка спроса могла бы помочь российской экономике.

По мнению спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, страна из-за отказа мировой экономики от углеводородов может потерять десять процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Он напомнил, что в мире уже начался переход к возобновляемым источникам энергии, связанный с борьбой с изменением климата.