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Московский школьник получил ранение на тренировке по стрельбе

В Москве школьник был ранен в шею во время занятий по стрельбе

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Москве ребенок был ранен в шею во время школьных занятий секции по стрельбе. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло 16 декабря. Ученик во время занятий выстрелил в стену, пуля от пневматического ружья отрикошетила и попала ему в шею. С полученным ранением школьника госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Родители пострадавшего заявили, что претензий к учебному заведению не имеют.

Ранее в квартире на западе Москвы 15-летний школьник случайно ранил своего друга из пневматического пистолета. Школьник решил продемонстрировать пистолет пришедшему в гости однокласснику. Когда подросток разглядывал оружие, раздался выстрел. Хозяин пистолета получил ранение в щеку. Подростка госпитализировали, в больнице врачи извлекли пулю.

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Анна Филипенко
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