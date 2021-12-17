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Рекламу со звездой «Секса в большом городе» удалили после обвинений в насилии

Компания Peloton удалила ролик с Крисом Нотом на фоне обвинений в насилии

Фото: Bryan Smith / Globallookpress.com

Компания по производству тренажеров Peloton удалила ролик с американским актером Крисом Нотом после обвинений в насилии. Об этом сообщает Variety.

Ролик со звездой «Секса в большом городе» удалили не только с YouTube-аккаунта, но и из всех социальных сетей. В компании пока никак не прокомментировали это решение.

В сериале «И просто так», сиквеле «Секса в большом городе», было показано, как персонаж Нота занимается на тренажере Peloton, а затем у него случается сердечный приступ. После выхода эпизода акции компании упали с 45 до 39,42 доллара за штуку. Когда это случилось, производитель тренажеров снял ролик с артистом, в котором говорится о положительном влиянии езды на велосипеде на здоровье.

16 декабря стало известно, что Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе», обвинили в изнасилованиях. Две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию, что актер изнасиловал их в 2004 и 2015 годах.

Артист назвал обвинения ложными. Он подчеркнул, что все происходило по взаимному согласию, и добавил, что никогда не переступает черту, если слышит от женщины «нет».

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Марина Погосян
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