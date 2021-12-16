Мистера Бига из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

Голливудского актера Криса Нота, известного ролью Мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе», обвинили в изнасилованиях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Одна работала в фирме, где Нот был клиентом. По ее словам, однажды он пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Вторая женщина заявила, что познакомилась с Нотом в клубе, где работала официанткой. Он утверждал ей, что его брак с актрисой Тарой Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.

Крис Нот утверждает, что эти обвинения ложные. «С этими людьми я встречался годы, даже десятилетия назад. Встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин», — заявил он.

Ранее американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать психологическим пыткам. Несколько пострадавших, которые встречались с артистом на протяжении многих лет, заявили, что он оставлял их там на несколько часов без доступа к воде и еде.