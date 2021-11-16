Мэрилина Мэнсона уличили в заточении женщин в своем доме

Американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать заточенных психологическим пыткам. Об этом пишет The Rolling Stone.

В материале популярного журнала утверждается, что изначально помещение в доме певца в Западном Голливуде было предназначено под студию звукозаписи. Однако позже Мэнсон переоборудовал его в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек».

Материалы по теме Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасилованиях Связывания, избиения и «непередаваемые вещи»: о жестокости шок-рокера заявили несколько женщин Отказались возбуждать Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем

Несколько женщин, которые встречались с артистом на протяжении многих лет, заявили, что он использовал это помещение в качестве «камеры одиночного заключения, используемой для психологических пыток». Те, кто якобы бывали заперты внутри, отмечали, что рокер оставлял их там на несколько часов без доступа к воде и еде. Потерпевшие также рассказали, что Мэнсон периодически хвастался своей комнатой перед друзьями.

В феврале актриса из сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд сообщила о насилии и унижениях со стороны Мэнсона. В том же месяце американская певица Фиби Бриджерс рассказала о существовании «комнаты для изнасилований» в доме музыканта. Позже артиста обвинила в изнасиловании звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко. О физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона поведали уже более десятка женщин.