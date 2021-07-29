Мэнсон потребовал отклонить иск заявившей о насилии звезды «Игры престолов»

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон потребовал отклонить иск актрисы Эсме Бьянко, заявившей о насилии с его стороны. Об этом сообщает Page Six.

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Артист назвал утверждения звезды «Игры престолов» ложными и беспочвенными, а также предположил, что на него была совершена «скоординированная атака» со стороны женщин, которые пытаются обогатиться при помощи движения против домогательств #MeToo. Мэнсон подчеркнул, что, несмотря на слова его предполагаемых жертв, все связи были по взаимному согласию.

По мнению рокера, женщины пытаются соединить его эпатажный сценический образ с сфабрикованными обвинениями в абьюзе. Он добавил, что, даже если заявления Бьянко правдивы, с момента предполагаемого изнасилования прошло семь лет.

Первой о насилии и унижении со стороны Мэнсона в феврале 2021 года рассказала звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Она отметила, что музыкант «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению». В свою очередь, звезда телесериала «Игра престолов», английская актриса Эсме Бьянко подала в суд на рокера, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера. Согласно ее рассказу, Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ее ножом, заставлял жить по его правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором.

Позднее о физическом и психологическом насилии рассказали более десятка женщин.