Еще одна модель обвинила Мэнсона в насилии и подала на него в суд

Еще одна модель, Эшли Морган Смитлайн (Ashley Morgan Smithline), подала в суд на американского певца Мэрилина Мэнсона (его настоящее имя — Брайан Хью Уорнер), обвинив его в торговле людьми и в насильственных действиях. Девушка стала четвертой, кто подал иск против музыканта, сообщает Rolling Stone.

Смитлайн призналась, что в течение двух лет подвергалась сексуальному насилию со стороны Мэнсона. По словам девушки, музыкант регулярно избивал ее, наносил ножевые раны на тело и насиловал ее в спящем состоянии. Модель также рассказала, что однажды Мэнсон сломал ей нос.

Девушка отметила, что начав с ней отношения, музыкант стал вести себя с ней агрессивнее. Так, он позволял себе отчитывать Смитлайн перед членами съемочной группы, а также заставлял носить черное нижнее белье в помещении киностудии. Отношения модели и музыканта длились с 2010 года до начала 2013 года.

Подчеркивается, что Мэнсон оказывал на Смитлайн «серьезное психическое давление». Согласно показаниям девушки, музыкант хранил ее откровенные фотографии, которые якобы использовал для шантажа. Смитлайн разорвала отношения с Мэнсоном, однако до сих пор она страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Ранее о насилии со стороны Мэнсона рассказала звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Она отметила, что музыкант «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению». В свою очередь звезда «Игры престолов», английская актриса Эсме Бьянко подала в суд музыканта, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера. В жестоких издевательствах также обвинила Мэнсона модель Эшли Морган.