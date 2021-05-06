Модель обвинила Мэрилина Мэнсона в жестоких издевательствах и изнасиловании

Американская модель Эшли Морган призналась в том, что ее бывший возлюбленный, рок-музыкант Мэрилин Мэнсон наносил ей ножевые ранения и запирал в стеклянной комнате. Об этом она сообщила в интервью журналу People.

По словам девушки, она познакомилась с артистом летом 2010 года, когда работала моделью в Азии. Во время первой встречи она почувствовала глубокую связь с Мэнсоном и была покорена его интеллектом. Однако уже через несколько месяцев рокер начал применять к ней физическое и психологическое насилие.

Так, во время двухлетнего романа исполнитель якобы неоднократно связывал ей руки и совершал действия сексуального характера против ее воли. Музыкант отказывался называть свои поступки насилием, утверждая, что нельзя применить этот термин для описания отношений с «человеком, которого любишь». При этом во время одного из таких актов Мэнсон, будучи в состоянии наркотического опьянения, сломал девушке нос.

Морган рассказала, что список издевательств со стороны рок-исполнителя этим не ограничился. Мэнсон также вырезал ножом на ее бедре свои инициалы и не менее сотни раз держал девушку без еды и воды в стеклянном кубе, расположенном в собственной спальне.

Как и других своих возлюбленных, Мэнсон принудил Морган составить с ним «пакт на крови», который якобы заключался в том, чтобы оставить на теле своего партнера рану и выпить из нее кровь.

Материалы по теме Отказались возбуждать Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасилованиях Связывания, избиения и «непередаваемые вещи»: о жестокости шок-рокера заявили несколько женщин

Модель призналась, что несколько раз заканчивала нездоровые отношения с артистом, но из-за эмоциональной зависимости возвращалась. Окончательный разрыв, по ее словам, произошел лишь в январе 2013 года. «Я не жертва, а выжившая! Я хочу, чтобы все люди знали, кто он такой. Мои откровения стоят того, чтобы больше ни одна женщина не пострадала», — заявила Морган, уличив экс-возлюбленного в жестоких издевательствах.

Менеджеры музыканта, а также представители лейбла, работавшего с Мэнсоном, считают показания модели ложью и клеветой и утверждают, что она встречалась с артистом не более недели.

О психологическом и физическом насилии со стороны музыканта заявило более десяти женщин, включая певицу Фиби Бриджерс и звезду «Игры престолов» Эсме Бьянко. Также об этом высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд. После волны обвинений в насилии музыкант нанял круглосуточную охрану своего особняка в Лос-Анджелесе.