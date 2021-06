Мэрилин Мэнсон собрался сдаться полиции

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции в связи с обвинениями в нападении, совершенном в 2019 году в городе Гилфорд, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам начальника полиции Гилфорда Энтони Бина Берпи, рок-исполнитель прибудет в полицейское управление Лос-Анджелеса в рамках соглашения между должностными лицами Нью-Гэмпшира и адвокатом Мэнсона. Однако когда именно это произойдет, неясно. Он уточнил, что артисту предъявят обвинения, которые предполагают возможное тюремное заключение сроком до года и штраф в размере до двух тысяч долларов.

Случай, о котором идет речь, произошел во время концерта Мэнсона в городе Гилфорд в 2019 году. Предполагается, что в ходе мероприятия музыкант напал на видеооператора, нанятого для записи его концерта. В мае 2021 года полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца по данному делу. Уточняется, что вменяемые артисту обвинения не связаны с инцидентами сексуального характера, о которых ранее заявили несколько женщин.

О насилии и унижении со стороны Мэнсона в феврале 2021 года рассказала звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Она отметила, что музыкант «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению».

В свою очередь звезда телесериала «Игра престолов», английская актриса Эсме Бьянко подала в суд на рокера Мэрилина Мэнсона, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера. Согласно ее рассказу, Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ее ножом, заставлял жить по его правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором. Она отметила, что впервые подверглась насилию со стороны музыканта на съемках видеоклипа на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Ей сказали, что нужно будет изображать избиваемую жертву, но побои оказались реальными.

О физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя поведали уже более десятка женщин.