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Суд отклонил обвинения в сексуальном насилии в отношении Мэрилина Мэнсона

Суд в США отклонил иск об изнасиловании со стороны Мэрилина Мэнсона
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Фото: Globallookpress.com

Суд в США отклонил исковое заявление об изнасиловании, которое выдвинула против американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона его бывшая девушка. Об этом пишет TMZ со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что судья аннулировал заявление женщины во вторник, 14 сентября. В ведомстве указали, что срок исковой давности уже истек.

Бывшая девушка 52-летнего рокера Джейн Доу (измененное имя — прим. «Ленты.ру») ранее подала в суд на Мэнсона, утверждая, что тот надругался над ней, когда она однажды пришла к нему за ключами от дома. По словам истца, музыкант жестоко унижал ее и после изнасилования якобы угрожал убить. Женщина потребовала от Мэнсона возмещения морального ущерба.

Первой о насилии и унижении обвинила Мэнсона в феврале 2021 года звезда телесериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Она подчеркнула, что музыкант «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению». Английская актриса Эсме Бьянко, известная по проекту «Игра престолов», тоже подала в суд на рокера, обвинив его в сексуальном насилии. Согласно ее рассказу, Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ножом, заставлял жить по своим правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором.

Позднее о физическом и психологическом насилии со стороны Мэрилина Мэнсона рассказали более десятка женщин.

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