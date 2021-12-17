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В ВОЗ оценили эффективность вакцинации различными видами вакцин

ВОЗ: комбинирование вакцин различного типа сильно не влияет на их эффективность

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами, созданными на основе различных технологий, примерно соответствует эффективности прививок с одинаковой платформой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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По оценке экспертов ВОЗ, эффективность вакцинации или ревакцинации одновременно двумя различными типами препаратов составляет от 61 до 91 процента, в то время как препаратами с технологией мРНК — 69–90 процентов, а только прививок с платформой вирусного вектора аденовируса — 43–89 процента. Также отмечается, что в ходе исследований, проведенных в Великобритании и Чили, была доказана высокая эффективность против симптоматического течения заболевания введения бустерной дозы вакцины типа, отличающегося от той, которую использовали для вакцинации.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил безопасность комбинации вакцин от коронавируса разных производителей. По словам Позднякова, вакцинация разными препаратами возможна и не опасна, так как все производители в качестве антигена используют S-белок. «Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же — защита организма от вируса», — пояснил он. Так, в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Инфекционист допустил, что от вакцинации разными вакцинами может быть клиническая польза.

Марина Совина
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