В ВОЗ оценили эффективность вакцинации различными видами вакцин

Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами, созданными на основе различных технологий, примерно соответствует эффективности прививок с одинаковой платформой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По оценке экспертов ВОЗ, эффективность вакцинации или ревакцинации одновременно двумя различными типами препаратов составляет от 61 до 91 процента, в то время как препаратами с технологией мРНК — 69–90 процентов, а только прививок с платформой вирусного вектора аденовируса — 43–89 процента. Также отмечается, что в ходе исследований, проведенных в Великобритании и Чили, была доказана высокая эффективность против симптоматического течения заболевания введения бустерной дозы вакцины типа, отличающегося от той, которую использовали для вакцинации.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил безопасность комбинации вакцин от коронавируса разных производителей. По словам Позднякова, вакцинация разными препаратами возможна и не опасна, так как все производители в качестве антигена используют S-белок. «Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же — защита организма от вируса», — пояснил он. Так, в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Инфекционист допустил, что от вакцинации разными вакцинами может быть клиническая польза.

