Врач оценил безопасность комбинации разных вакцин от коронавируса

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил безопасность комбинации вакцин от коронавируса разных производителей. Его слова передает РИА Новости.

По словам Позднякова, вакцинация разными препаратами возможна и не опасна, так как все производители в качестве антигена используют S-белок. «Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же — защита организма от вируса», — пояснил он. Так, в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса.

Инфекционист допустил, что от вакцинации разными вакцинами может быть клиническая польза. Он отметил, что антиген в вакцинах разных производителей может немного отличаться. «Чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка», — добавил Поздняков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что комбинации различных вакцин позволят эффективно бороться с мутациями коронавируса, в том числе с новым штаммом омикрон.