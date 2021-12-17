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В США рассказали о неприемлемых элементах в предложениях России по безопасности

Представитель Белого дома: в предложении России по безопасности есть неприемлемые элементы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В проектах договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, предложенных Россией, есть неприемлемые элементы. Об этом заявила высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге, передает ТАСС.

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«Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы. Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения», — заявила представитель США.

По ее словам, Вашингтон передаст Москве свои ответные предложения на следующей неделе, так как в правительстве США не хотят работать на публику, как это делает Кремль. «Соединенные Штаты могли бы поддержать выполнение минских соглашений и оказать поддержку союзникам по "нормандскому формату"», — добавила представитель Белого дома.

«США готовы использовать наши двусторонние каналы связи с Москвой и Киевом, чтобы поддержать переговоры, если мы сможем», — заявила она. Также представитель американского правительства добавила, что США организуют последствия для России, если не сработает дипломатия в вопросе деэскалации на Украине.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения на восток.

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Николай Чигасов
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