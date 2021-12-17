В США рассказали о неприемлемых элементах в предложениях России по безопасности

В проектах договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, предложенных Россией, есть неприемлемые элементы. Об этом заявила высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге, передает ТАСС.

«Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы. Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения», — заявила представитель США.

По ее словам, Вашингтон передаст Москве свои ответные предложения на следующей неделе, так как в правительстве США не хотят работать на публику, как это делает Кремль. «Соединенные Штаты могли бы поддержать выполнение минских соглашений и оказать поддержку союзникам по "нормандскому формату"», — добавила представитель Белого дома.

«США готовы использовать наши двусторонние каналы связи с Москвой и Киевом, чтобы поддержать переговоры, если мы сможем», — заявила она. Также представитель американского правительства добавила, что США организуют последствия для России, если не сработает дипломатия в вопросе деэскалации на Украине.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения на восток.