Косметолог назвала портящие внешность женщин перед Новым годом процедуры

Косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры для лица, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года. Ее слова приводит Пятый канал.

Специалистка предупредила, что желание быстро привести внешний вид в порядок может быть чревато неудачными результатами. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила женщинам записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок.

Косметолог отметила, что зимой особенно актуальны аппаратные процедуры, однако в каждом конкретном случае подобное вмешательство требует подробной консультации с грамотным специалистом. Тем не менее перед праздниками, по ее словам, рисковать не стоит.

Ранее в декабре специалисты раскрыли распространенную привычку россиян во время подготовки к Новому году. В рамках исследования Delivery Club и аналитического центра ResearchMe выяснилось, что почти каждый четвертый из 1500 опрошенных (24 процента) покупает готовую еду для новогоднего стола в магазине или заказывает ее на дом.