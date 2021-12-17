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Косметолог назвала портящие внешность женщин перед Новым годом процедуры

Косметолог посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом и биоревитализацию

Фото: engin akyurt / Unsplash

Косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры для лица, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года. Ее слова приводит Пятый канал.

Специалистка предупредила, что желание быстро привести внешний вид в порядок может быть чревато неудачными результатами. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила женщинам записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок.

Косметолог отметила, что зимой особенно актуальны аппаратные процедуры, однако в каждом конкретном случае подобное вмешательство требует подробной консультации с грамотным специалистом. Тем не менее перед праздниками, по ее словам, рисковать не стоит.

Ранее в декабре специалисты раскрыли распространенную привычку россиян во время подготовки к Новому году. В рамках исследования Delivery Club и аналитического центра ResearchMe выяснилось, что почти каждый четвертый из 1500 опрошенных (24 процента) покупает готовую еду для новогоднего стола в магазине или заказывает ее на дом.

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Айсель Эюбова
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