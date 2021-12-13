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Раскрыта привычка россиян во время подготовки к Новому году

Россияне начали покупать готовую еду в магазине или заказывать ее на дом к Новому году

Фото: Shutterstock

Специалисты раскрыли распространенную привычку россиян во время подготовки к Новому году. Результаты исследования, проведенные сервисом доставки еды Delivery Club и аналитическим центром ResearchMe, поступили в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 декабря.

В опросе приняло участие 1500 жителей городов России с численностью населения свыше 100 тысяч человек старше 16 лет. Так, почти 40 процентов респондентов отметили, что готовят на новогодний стол либо только часть блюд, либо вообще этого не делают. Большинство из них (73 процента) надеются, что за плитой будут стоять их родственники.

Кроме того, более половины респондентов заявили, что за последние 5-10 лет их привычки в подготовке к Новому году изменились. Так, традиция самостоятельно готовить блюда к праздничному столу начала постепенно уходить еще с 2011 года. Теперь почти каждый четвертый опрошенный (24 процента) покупает готовую еду в магазине или заказывает ее на дом. При этом для женщин доставка еды является более предпочтительной опцией, чем для мужчин.

Чаще всего для новогоднего стола россияне заказывают блюда итальянской и русской кухни, а освободившееся от готовки время в основном проводят с семьей и друзьями, за просмотром развлекательных шоу и фильмов, подготовкой к празднику или уборкой.

Ранее в декабре россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. По данным опроса, самыми неудачными оказались «ненужные» предметы гардероба: футболки, халаты и носки. К такому выводу пришли 5 процентов респондентов.

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Айсель Эюбова
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