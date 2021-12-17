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«Магниты» и «Пятерочки» изменятся из-за фермеров

«Известия»: российские фермеры смогут размещать продукцию на «островках» в торговых сетях

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Малые сельхозпроизводители смогут на льготных условиях размещать свою продукцию в магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка». Об изменениях «Известиям» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

Подобные островки будут работать по принципу кооператива, где смогут объединиться от 10 до 25 малых сельхозпроизводителей. Свою продукцию в торговых сетях они смогут размещать на льготных условиях: малому бизнесу не нужно будет выполнять требования ретейлеров к поставщикам.

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«Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ретейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — объяснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Предполагается, что островки будут площадью 20-30 квадратных метров, и там будет представлена разная продукция: мед, молоко, овощи, мясо, и другое. «Мы видим, что покупатели любят местную продукцию, которая часто производится по уникальным рецептам, поэтому нам важно, чтобы она присутствовала на наших полках», — прокомментировали в «Магните».

Пилотный проект называется «Фермерский островок», он стартует в Уфе в пятницу, 17 декабря. До конца года такие же точки появятся в Новосибирской и Омской областях, а в перспективе проект хотят распространить на всю страну.

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Платон Щукин
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