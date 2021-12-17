Германия и Франция договорились оживить «нормандский формат»

Германия и Франция намерены оживить «нормандский формат». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

По его словам, члены Европейского совета, в том числе Берлин и Париж, сходятся во мнении, что тот, кто нарушит границы Украины, должен будет считаться с соответствующей реакцией. Шольц отметил, что Германия и Франция со свой стороны намерены снова сделать «нормандский формат» деятельным и эффективным. Он также добавил, что уже обсудил данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими главами государств.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Европейского союза пока не обсуждают конкретные санкции против России из-за ситуации на границе с Украиной, однако в любом случае обещают не бросать Киев в беде. «В Совете ЕС нет дискуссий о том, будем ли мы реагировать, если Россия действительно нарушит границы... Мы как Европейский союз не оставим Украину в беде», — заверил Нехаммер.

