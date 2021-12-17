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ФСБ сообщила о поимке вербовщика террористов в общежитии университета в Москве

ФСБ сообщила о задержании студента московского вуза за попытки вербовать для ИГ

Фото: РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ведомства.

Мужчина был задержан в общежитии Российского технологического университета (МИРЭА). Он занимался вербовкой студентов в террористическую и экстремистскую деятельность. Спецоперация по его поимке проводилась ФСБ при взаимодействии с МВД и Росгвардии.

Подозреваемый является учащимся МИРЭА, приехавшим в столицу на обучение из среднеазиатской республики. Он среди студентов оправдывал деятельность террористов из ИГ и занимался их пропагандой, распространяя в интернете материалы об их идеологии и негативную информацию о традиционных формах ислама. Задержанный призывал учащихся вести вооруженную борьбу за установление халифата в Ираке и Сирии.

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Любовь Ширижик
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