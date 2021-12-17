ФСБ сообщила о поимке вербовщика террористов в общежитии университета в Москве

В Москве сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ведомства.

Мужчина был задержан в общежитии Российского технологического университета (МИРЭА). Он занимался вербовкой студентов в террористическую и экстремистскую деятельность. Спецоперация по его поимке проводилась ФСБ при взаимодействии с МВД и Росгвардии.

Подозреваемый является учащимся МИРЭА, приехавшим в столицу на обучение из среднеазиатской республики. Он среди студентов оправдывал деятельность террористов из ИГ и занимался их пропагандой, распространяя в интернете материалы об их идеологии и негативную информацию о традиционных формах ислама. Задержанный призывал учащихся вести вооруженную борьбу за установление халифата в Ираке и Сирии.