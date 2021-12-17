Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Появилось видео задержания ФСБ вербовщика ИГ в московском общежитии

НАК показал видео спецоперации ФСБ в общежитии МИРЭА, где был задержан сторонник ИГ
Начало событий в новости ФСБ сообщила о поимке вербовщика террористов в общежитии университета в Москве

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал оперативное видео спецоперации ФСБ по задержанию сторонника запрещенной в России террористической операции «Исламское государство» (ИГ) в общежитии Российского технологического университета-МИРЭА. Запись опубликовал телеканала «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как бойцы спецназа приходят в комнату общежития и кладут на пол подозреваемого. У него изъят сотовый телефон, в котором имеется запрещенная экстремистская информация.

Ранее 17 декабря сообщалось о поимке учащего вуза, приехавшего в столицу на обучение из среднеазиатской республики. Он занимался вербовкой студентов в террористическую и экстремистскую деятельность, оправдывал перед ними деятельность ИГ и занимался их пропагандой, распространяя в интернете материалы об их идеологии и негативную информацию о традиционных формах ислама. Задержанный призывал учащихся вести вооруженную борьбу за установление халифата в Ираке и Сирии.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Вирусолог оценил опасность омикрон-штамма коронавируса
Вирусолог объяснил заявления о низких темпах распространения омикрона в России
Домработница вынесла из подмосковного особняка вещи на миллионы рублей
В российском колледже начался пожар после взрыва бытового газа
Появилось видео задержания ФСБ вербовщика ИГ в московском общежитии
Apple перейдет на собственные процессоры
«Лукойл» предупредил о рисках драматического роста цен на нефть
Матвиенко предложила заменить слова «кешбэк» и «каршеринг»
Опубликована карта новой армяно-азербайджанской железной дороги
Бразильский легионер «Зенита» рассказал об отношении к борщу, водке и кальсонам
Киану Ривз объяснил мем «Грустный Киану»
Задержана бывшая участница списка Forbes
Политтехнолог описал сценарий возможного конфликта России и Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter