Появилось видео задержания ФСБ вербовщика ИГ в московском общежитии

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал оперативное видео спецоперации ФСБ по задержанию сторонника запрещенной в России террористической операции «Исламское государство» (ИГ) в общежитии Российского технологического университета-МИРЭА. Запись опубликовал телеканала «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как бойцы спецназа приходят в комнату общежития и кладут на пол подозреваемого. У него изъят сотовый телефон, в котором имеется запрещенная экстремистская информация.

Ранее 17 декабря сообщалось о поимке учащего вуза, приехавшего в столицу на обучение из среднеазиатской республики. Он занимался вербовкой студентов в террористическую и экстремистскую деятельность, оправдывал перед ними деятельность ИГ и занимался их пропагандой, распространяя в интернете материалы об их идеологии и негативную информацию о традиционных формах ислама. Задержанный призывал учащихся вести вооруженную борьбу за установление халифата в Ираке и Сирии.