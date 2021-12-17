Возгорание машины с бортовым питанием в Шереметьево попало на видео

В московском аэропорту Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания самолета, готовящегося к вылету в Ереван. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

Причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло во время выгрузки наборов питания для пассажиров. На размещенных в сети кадрах видна машина, стоящая неподалеку от воздушного судна, в салоне которой полыхает огонь. В результате инцидента никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы.

Ранее в аэропорту Шереметьево российский самолет, вылетающий в Канкун, при рулении сбил машину для обработки противообледенительной жидкостью — в результате машина перевернулась. Отмечается, что члены кабинного экипажа не сразу заметили столкновение — на это обратили внимание пассажиры, которые увидели из иллюминатора дымящийся автомобиль.

