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Российский полицейский проигнорировал жалобу девочки на отчима с ножом

В Ростовской области старшего участкового отдали под суд за халатность, повлекшую смерть

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ростовской области передали в суд дело старшего участкового Зимовниковского района, который проигнорировал обращение 11-летней девочки, заявившей, что отчим угрожает ее матери ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Галина Гагалаева.

По ее словам, на полицейского завели дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, девочка позвонила участковому и сообщила, что отчим бьет ее мать. В этот момент полицейский был на выезде. Закончив с делами, он приехал к дому россиянки, постучал дверь, но так и не дождавшись ответа, ушел. Информацию об обращении школьницы он никому не передал.

В результате россиянин убил мать девочки. Женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений.

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Мария Рубникович
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