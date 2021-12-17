Силовики пришли с обысками к ряду сотрудников следственного комитета Ингушетии

В Ингушетии силовики задержали трех сотрудников регионального управления Следственного комитета России, а также бывшего прокурора и его помощника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По адресам работы и проживания задержанных проводятся обыски. Причину оперативных мероприятий собеседник агентства не раскрыл.

Ранее в Саратовской области экс-прокурора и его брата обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, в сентябре 2020 года работник одной из районных прокуратур рассматривал жалобу на директора коммерческой фирмы.

В ходе проверки он не выявил нарушений, однако сообщил директору ложную информацию о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. За помощь в решении вопроса он запросил взятку в 70 тысяч рублей и оргтехнику еще на 183 тысячи рублей.