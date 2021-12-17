Бывшего прокурора в Саратовской области обвинили в мошенничестве

В Саратовской области задержан бывший прокурор и его брат по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Они обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере. По версии следствия, в сентябре 2020 года работник одной из районных прокуратур рассматривал жалобу на директора коммерческой фирмы. Во время проверки было установлено, что руководитель организации не нарушал закон. Однако сотрудник прокуратуры сообщил директору ложную информацию о наличии оснований для возбуждения уголовного дела и заявил, что данный вопрос можно решить за взятку. Позднее родственник прокурора назвал цену — 70 тысяч рублей, а также покупка оргтехники за 183 тысячи рублей. Осознав противоправный характер выдвинутых требований, мужчина отказался от совершения данных действий.

Противоправные действия экс-прокурора и его родственника была выявлены сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Ранее бывший прокурор одного из районов Хабаровска Дмитрий Губанов по решению суда получил шесть лет колонии и штраф в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки.

