В Хабаровске бывший прокурор получил шесть лет колонии

Бывший прокурор одного из районов Хабаровска Дмитрий Губанов по решению суда получил шесть лет колонии и штраф в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Бывшему сотруднику прокуратуры назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением классного чина старшего советника юстиции, и штрафом в размере двух миллионов рублей», —уточнили в ведомстве.

Правоохранители возбудили по данному факту два уголовных дела по статьям «покушение на посредничество в даче взятки» и «покушение на мошенничество».

В августе в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга подполковника юстиции Алексея Терзиогло. Прокурорскому работнику вменяется получение взятки в особо крупном размере. Его дело связывают с проведенными в строительной компании «УБТ-Сервис», которую возглавляет депутат Гаджи Абдулов.

Ранее стало известно, что бывший первый заместитель начальника Дальневосточного управления Федеральной таможенной службы России Сергей Федоров получил 12 лет колонии строгого режима за получение взяток. Советский районный суд Владивостока также вынес ему штраф на сумму свыше 103 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры по Приморью.

